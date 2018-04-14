«Динамо»: Шунин (к), Цаллагов, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Панченко, Ташаев, Соу, Черных, Луценко.
Запасные: Лещук, Морозов, Хольмен, Теттех, Калугин, Москвичев, Темников, Грулев, Соснин, Марков, Обольский.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов (к), Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фарфан, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Коломейцев, Баринов, Корян, Фернандеш, Ари, Лысов.
Игра начнется в 14:00 по московскому времени.