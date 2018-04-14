Ещё
«Динамо» — «Локомотив». Стартовые составы команд
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Динамо» — «Локомотив». Стартовые составы команд 

Советский спорт 42 минуты назад
«Динамо»: Шунин (к), Цаллагов, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Панченко, Ташаев, Соу, Черных, Луценко.
Запасные: Лещук, Морозов, Хольмен, Теттех, Калугин, Москвичев, Темников, Грулев, Соснин, Марков, Обольский.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов (к), Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фарфан, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Коломейцев, Баринов, Корян, Фернандеш, Ари, Лысов.
Игра начнется в 14:00 по московскому времени.
Советский спорт: последние новости
Вице-президент WADA предложила создать комиссию по допинговому скандалу в России «Болельщики ЦСКА против расизма»: Сообщения о расизме на матче с «Арсеналом» – абсолютная ложь На сбор перед чемпионатом мира вызвано 17 российских хоккеистов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым8
Липницкая опубликовала откровенное фото102
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое14
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение