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Английские горе-грабители растеряли всю добычу, убегая с места преступления. Видео
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Английские горе-грабители растеряли всю добычу, убегая с места преступления. Видео 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
Полиция разместила в сети кадры курьезного инцидента с участием двух невезучих преступников, запечатленного камерой наблюдения.
Днем 17 марта злоумышленники ограбили офис туристического агентства в городе Дройлсден к востоку от Манчестера.
После этого один из них засунул добытые купюры к себе в штаны, и грабители побежали прочь.
В какой-то момент наличность посыпалась на дорогу. Преступник заметил «утечку» и попытался вернуть фунты обратно, но это привело к тому, что он потерял еще одну порцию банкнот.
В итоге они скрылись на автомобиле, предварительно лишившись практически всей суммы, которую им удалось отобрать у сотрудника фирмы.
Правоохранителям до сих пор не удалось выйти на след подозреваемых.
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