Английские горе-грабители растеряли всю добычу, убегая с места преступления. Видео

Полиция разместила в сети кадры курьезного инцидента с участием двух невезучих преступников, запечатленного камерой наблюдения.

Днем 17 марта злоумышленники ограбили офис туристического агентства в городе Дройлсден к востоку от Манчестера.

После этого один из них засунул добытые купюры к себе в штаны, и грабители побежали прочь.

В какой-то момент наличность посыпалась на дорогу. Преступник заметил «утечку» и попытался вернуть фунты обратно, но это привело к тому, что он потерял еще одну порцию банкнот.

В итоге они скрылись на автомобиле, предварительно лишившись практически всей суммы, которую им удалось отобрать у сотрудника фирмы.

Правоохранителям до сих пор не удалось выйти на след подозреваемых.