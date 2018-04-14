Полсотни девушек, усыпанная бриллиантами корона и звезды: болеем онлайн за тюменку на конкурсе «Мисс Россия»

В эту субботу, 14 апреля, в московском концертном зале Barvikha Luxury Village назовут имя победительницы конкурса «Мисс Россия-2018». За звание самой красивой девушки страны борется и тюменка — Алина Коломойцева.