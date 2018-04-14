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Сегодня екатеринбурженки сразятся за звание главной красавицы России
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Сегодня екатеринбурженки сразятся за звание главной красавицы России 

Уральский меридиан 27 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня вечером в 23:00 по екатеринбургскому времени в концертном зале «Барвиха Luxury Village» пройдет финал конкурса красоты «Мисс России — 2018».
От Екатеринбурга за звание самой красивой девушки страны будут бороться — 19-летняя «Мисс Екатеринбург-2017» Анастасия Каунова и 20-летняя Полина Костюк.
Победительница «Мисс Россия 2018» получит эксклюзивную корону из белого золота, отделанную россыпью бриллиантов и жемчугом, а также денежный приз — банковскую карту с суммой 3 000 000 рублей и автомобиль Genesis G80. Кроме того красавице выпадет шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», а также возможность заключить ряд рекламных контрактов с ведущими брендами индустрии красоты и моды.
Фото: портал Е1.ru
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