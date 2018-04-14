Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» не захотели внедрения видеоповторов"

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что "Манчестер Юнайтед" и «Челси» помешали внедрению системы видеоповторов в АПЛ.

"Думаю, «Манчестер Сити» дал свое согласие, но другие топ-клубы, «Юнайтед» и «Челси», не захотели этого. Рано или поздно это все равно случится. Не только здесь в Англии, но и во всем мире рефери нуждаются в помощи. Сегодня футбол стал быстрее.

Мы часто не можем сразу разобраться, был пенальти или нет. Мы не знаем, если действительно стоило назначать тот пенальти в пользу "Реала" (против «Ювентуса» в Лиге Чемпионов — Прим.). Рефери приходится непросто. Думаю, они нуждаются в помощи, и они все равно ее получат, даже если эти парни против.

Возможно, система еще не до конца отработана, но лучше, чтобы она была. С каждым разом мы научимся еще правильнее и эффективней ее использовать. Рефери это понимают, они уже сами просят о помощи", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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