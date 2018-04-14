Хосеп Гвардиола: Сегодня арбитрам необходима система VAR, игра становится все быстрее

— Да, «Манчестер Сити» согласился с этим нововведением, а вот "Манчестер Юнайтед" и «Челси» — нет. Думаю, они просто не хотят этого. Но все в порядке, VAR будет функционировать не только в Англии, но и во всем мире.

Судьям в наши дни необходима помощь, ведь футбол становится все быстрее и быстрее. Вот сейчас, например, мы так и не знаем, стоило ли назначать пенальти в матче "Реала" и «Ювентуса».

Думаю, рано или поздно, но повсеместное введение видеоповторов произойдет. Не знаю, насколько эффективным будет их использование, заработает ли эта система сразу так, как нужно. Но позже, когда будут внесены все коррективы и исправлены все ошибки, VAR станет надежным помощником судей, — цитирует Гвардиолу Sky Sports.