Александр Бубнов: В плане борьбы за чемпионство теперь все в руках «Локомотива»

— Сложно сказать, что случилось с красно-белыми за неделю. До этого они очень уверенно разобрались на выезде с «Анжи» и в Кубке с «Крыльями Советов», казалось, находятся в отличном тонусе, максимально заряжены на результат. Но сегодня, вероятно, имела место недооценка соперника, не хватало настроя и игровой дисциплины.

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В плане борьбы за чемпионство теперь все в руках «Локомотива». Если железнодорожники выиграют перенесенный матч у «Ахмата», отрыв вырастет до 8 очков, а за 4 тура до финиша растерять такую фору почти нереально. В то же время обостряется борьба за второе место, еще одну прямую путевку в Лигу чемпионов, — передает слова Бубнова Sportbox.ru.

«Урал» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Красно-белые прервали 18-матчевую беспроигрышную серию и с 50 очками остались на втором месте, на пять баллов отставая от лидирующего «Локомотива». При этом у железнодорожников в запасе домашняя игра с «Ахматом».

Добавим, что встреча прошла на обновленной после масштабной реконструкции к чемпионату мира-2018 «Екатеринбург Арене», церемония открытия которой состоялась перед игрой.