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Гасли: вчера были проблемы с передней частью машины, а сегодня уже с задней
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Гасли: вчера были проблемы с передней частью машины, а сегодня уже с задней 

Чемпионат.com 2 часа назад
Французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
«День был тяжёлый. Вчера мы смогли показать 11-е и 12-е время, но поменяли настройки машины, и в субботу я не мог найти темп. Времени между третьей тренировкой и квалификацией было немного, чтобы постараться вернуть предыдущие настройки, так что квалификация была трудной. Я по-прежнему продолжаю изучать трассу, но, опираясь на наш темп в пятницу, у нас, думаю, есть скорость, так что постараемся с 17-й позиции прорваться в очки. Но вчера были проблемы с передней частью машины, а сегодня уже с задней. Надо понять, почему не сработали внесённые в болид изменения», — сказал Гасли.
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