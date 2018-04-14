Все текущие составы сборных на чемпионат мира и списки отказников.

Чемпионат мира по хоккею 2018 года пройдёт в Дании с 4 по 21 мая. До старта турнира осталось меньше месяца и многие сборные уже начали готовиться к турниру. Их составы пока больше экспериментальные, но постепенно принимают реальные очертания. Ведь в НХЛ закончился регулярный чемпионат и игроки, не попавшие со своими командами в плей-офф, получили возможность сыграть на чемпионате мира.

Кто-то уже согласился, кто-то в раздумьях, а часть хоккеистов ответила отказом на предложения. Мы собрали текущую информацию по игрокам из Северной Америки (исключение — сборная России, первой назвавшей состав для подготовки к чемпионату мира с учётом игроков из Европы и Северной Америки). Составы приближённые к чемпионату мира станут известны ближе к последнему этапу Евротура, который пройдёт с 26 по 29 апреля в Швеции, когда завершатся розыгрыши плей-офф в КХЛ и европейских чемпионатах.

Отметим, что Александр Радулов Владислав Наместников получили приглашения от сборной России, но сначала они пройдёт медицинское обследование, по результатам которого будет принято совместное решение об их участии в подготовке к чемпионату мира. Также в список не вошли игроки из олимпийской сборной России, часть из которых присоединится к основной команде после контрольных матчей с командой Норвегии.

Жирным выделены игроки, принявшие приглашения от своих сборных для подготовки к чемпионату мира.

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КомандаПолучили вызовПод вопросомОтказалисьКого ещё будут ждать из НХЛРоссияз. Белов, з. Гавриков, з. Хафизуллин, з. Зуб, н. Гусев, н. Дацюк, н. Каблуков, н. Барабанов, н. Плотников, н. Тихонов (все — СКА), н. Сошников, н. Барбашёв (оба — «Сент-Луис»), н. Слепышев («Эдмонтон»), н. Дадонов («Флорида»), н. Бучневич («Рейнджерс»), н. Радулов («Даллас»), н. Наместников («Рейнджерс») н. Анисимов («Чикаго») в. Василевский («Тампа»), в. Бобровский («Коламбус»), з. Проворов («Филадельфия»), з. Орлов («Вашингтон»), з. Зайцев («Торонто»), н. Малкин («Питтсбург»), н. Овечкин, н. Кузнецов (оба — «Вашингтон»), н. Панарин («Коламбус»), н. Кучеров («Тампа-Бэй»). Канадав. Кемпер («Аризона»), з. Экблад («Флорида»), з. Шабо («Оттава»), з. Данн, з. Эдмундсон, з. Парэйко (все — «Сент-Луис»), з. Пулок («Айлендерс»), з. Нурс («Эдмонтон»), н. Макдэвид, н. Ньюджент-Хопкинс, (оба — «Эдмонтон»), н. Барзал, н. Бовильё, н. Эберле (все — «Айлендерс»), Пажо («Оттава»), н. Хорват («Ванкувер»), н. О`Райлли («Баффало»), н. Шварц, н. Шенн (оба — «Сент-Луис») н. Бенн, н. Сегин (оба — «Даллас»), н. Друен («Монреаль»), н. Юбердо («Флорида») в. Прайс («Монреаль»), в. Смит («Калгари»), з. Кит («Чикаго»), н. Таварес («Айлендерс»), н. Тэйвз («Чикаго»), н. Дюшейн, н. Стоун (оба — «Оттава»), н. Галлахер («Монреаль») в. Мюррей («Питтсбург»), з. Суббэн, з. Эллис (оба — «Нэшвилл»), з. Дамба («Миннесота»), з. Бёрнс («Сан-Хосе»), з. Бэрри («Колорадо»), з. Даути («Лос-Анджелес»), з. Райлли, н. Марнер (оба — «Торонто»), н. Стэмкос, н. Пойнт (оба — «Тампа-Бэй»), н. Маршан («Бостон»), н. Кросби («Питтсбург»), н. Кутюрье, н. Жиру (оба — «Филадельфия»), н. Холл («Нью-Джерси»), н. Шайфли («Виннипег»), н. Маккиннон («Колорадо»), н. Маршессо («Вегас») Швецияв. Нильссон («Ванкувер»), з. Экман-Ларссон («Аризона», з. А. Ларссон («Эдмонтон»), з. Клингберг («Даллас»), з. Густафссон («Чикаго»), н. Баклунд («Калгари»), н. Зибанеджад («Рейнджерс»), н. де ла Роуз («Монреаль»), н. Андерссон («Рейнджерс»), н. Ю. Ларссон («Баффало»), н. Пяаярви («Оттава»), н. Нюквист («Детройт») в. Лундквист («Рейнджерс»), в. Форсберг («Чикаго») в. Маркстрем («Ванкувер»), в. Ленер («Баффало»), з. Карлссон («Оттава»), з. Клефбом («Эдмонтон»), з. Яльмарссон («Аризона»), з. Гуннарссон («Сент-Луис»), з. Эдлер («Ванкувер»), н. Х. Седин, н. Д. Седин, н. Эрикссон (все — «Ванкувер»), н. Зеттерберг («Детройт»), н. Линдхольм, н. Раск (оба — «Каролина»), н. Юзефсон («Баффало»), н. Янмарк («Даллас»), н. Берглунд, н. Стин (оба — «Сент-Луис»), н. Фаст («Рейнджерс») з. Хедман, з. Строльман (оба — «Тампа-Бэй»), з. Линдхольм, н. Ракелль, н. Сильверберг (все — «Анахайм»), з. Экхольм («Нэшвилл»), з. Бродин («Миннесота»), н. Карлссон («Вегас»), н. Нюландер («Торонто»), н. Бекстрём, Бураковски (оба — «Вашингтон»), н. Веннберг («Коламбус»), н. Юханссон («Нью-Джерси»), н. Форсберг, н. Арвидссон (оба — «Нэшвилл»), н. Ландеског («Колорадо»), н. Кемпе («Лос-Анджелес») Финляндияв. Сятери («Спрингфилд», АХЛ), в. Хуссо («Сан-Антонио», АХЛ), з. Покка («Беллевиль», АХЛ), з. Хонка («Даллас») з. Ристолайнен («Баффало»), з. Линделль («Даллас»), н. Барков («Флорида») в. Раск («Бостон»), в. Ринне, в. Сарос (оба — «Нэшвилл»), з. Мяяття («Питтсбург»), з. Ватанен («Нью-Джерси»), н. Хаула («Вегас»), н. Комаров, н. Капанен (оба — «Торонто»), н. Филппула, н. Лехтеря (оба — «Филадельфия»), н. Толванен («Нэшвилл»), н. Лайне, н. Армиа (оба — «Виннипег»), н. Гранлунд («Миннесота»), н. Рантанен («Колорадо»), н. Донской («Сан-Хосе») Чехиян. Мусил («Сан-Антонио», АХЛ), н. Факса («Даллас»), н. Задина («Галифакс», QMJHL), н. Фрк («Детройт»), н. Яшкин («Сент-Луис») з. Рутта («Чикаго»), н. Соботка («Сент-Луис») в. Мразек, з. Гудас (оба — «Филадельфия»), з. Ержабек, з. Кемпны (оба — «Вашингтон»), з. Полак («Торонто»), з. Шустр, н. Палат (оба — «Тампа-Бэй»), н. Носек («Вегас»), н. Крейчи, н. Пастрняк (оба — «Бостон»), н. Плеканец («Торонто»), н. Врана («Вашингтон»), н. Ворачек («Филадельфия»), н. Заха («Нью-Джерси»), н. Гертл («Сан-Хосе») СШАз. Мёрфи, н. Кейн, н. Дебринкэт (все — «Чикаго»), н. Миттельштадт («Баффало»), н. Ларкин («Детройт»), н. Крайдер («Рейнджерс») н. Годро («Калгари»), н. Шмальц («Чикаго») н. Саад («Чикаго»), н. Гальченюк («Монреаль»), н. Трочек («Флорида») в. Хеллебайк («Виннипег»), з. Гостисбер («Филадельфия»), з. Карлсон («Вашингтон»), з. Крюг («Бостон»), з. Джонс, з. Веренски, н. Аткинсон (все — «Коламбус»), н. Джонсон («Тампа-Бэй»), н. Мэттьюс («Торонто»), н. Кессел («Питтсбург»), н. Уилер («Виннипег»), н. Цукер («Миннесота»)