Опубликовано видео из сирийского аэродрома Меззе после удара коалиции 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Телеканал «Россия 24» опубликовал видео с разбомбленного сирийского аэродрома Меззе.
На кадрах виден комплекс ПВО С-200, готовящийся к отражению новой потенциальной атаки западной коалиции.
В ночь с 13 на 14 апреля военные США, Великобритании и Франции выпустили 103 ракеты, 71 удалось перехватить. По последним данным, пострадали трое человек.
В МИД России атаку западной коалиции назвали наглым нарушением международного права.
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