Ещё
Опубликовано видео из сирийского аэродрома Меззе после удара коалиции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликовано видео из сирийского аэродрома Меззе после удара коалиции 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Телеканал «Россия 24» опубликовал видео с разбомбленного сирийского аэродрома Меззе.
На кадрах виден комплекс ПВО С-200, готовящийся к отражению новой потенциальной атаки западной коалиции.
В ночь с 13 на 14 апреля военные США, Великобритании и Франции выпустили 103 ракеты, 71 удалось перехватить. По последним данным, пострадали трое человек.
В МИД России атаку западной коалиции назвали наглым нарушением международного права.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
В парке Ставрополя прохожие наткнулись на игуану Русфонд объявляет новый сезон проекта "Хоккей против рака" Песков о возможности запрета Telegram: выбор мессенджеров большой
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым11
Липницкая опубликовала откровенное фото102
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое14
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение