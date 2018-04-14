Стоичков считает правильным решение назначить пенальти в ворота «Ювентуса»

Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков высказал своё мнение о правильности назначения пенальти в конце ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Реалом" и «Ювентусом».

"Не имеет смысла долго дискутировать по этому поводу. Очевидно, что контакт был, и не важно, произошло это на 1-й минуте или на 93-й. Защита «Ювентуса» ошиблась, оставив двух игроков свободными. Это было плохое решение с их стороны" — цитирует Стоичкова Marca.

Напомним, что благодаря этому пенальти «Реал» добыл путёвку в полуфинал ЛЧ, где сыграет с «Баварией».