«Рубин» разгромил «Амкар» в Перми, Азмун оформил дубль 

Дважды по ходу первого тайма в команде Курбана Бердыева сработала наигранная еще в «Ростове» связка Кристиан Нобоа — Сердар Азмун: иранский форвард забил два мяча и обеспечил «Рубину» комфортный перевес в счете.
А после перерыва точным ударом отметился ветеран казанцев Олег Кузьмин.
"Рубин" по-прежнему занимает восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ, но команда сравнялась по набранным очкам с «Уфой». В то время как «Амкар» идет на 12-м месте.
18 апреля пермяки сыграют на выезде с ЦСКА, а казанцы 21 апреля примут «Ростов».
Амкар — Рубин — 0:3 (0:2)
Голы: Азмун 24 (0:1). Азмун 39 (0:2). Кузьмин 77 (0:3).
Амкар: Нигматуллин, Милькович, Конде, Идову, Занев, Гащенков (Мельников, 36), Комолов, Эзатолахи (Бодул, 59), Огуде, Рязанцев (Белоруков, 46), Оланаре
Рубин: Джанаев, Сорокин, Навас, Кузьмин, Кудряшов, Гранат (Камболов, 90), Коновалов, Подберезкин (Жемалетдинов, 88), Нобоа, Азмун, Попов
Предупреждения: Огуде, 24 — Азмун, 45; Сорокин, 56