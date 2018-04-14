«Рубин» разгромил «Амкар» в Перми, Азмун оформил дубль

Дважды по ходу первого тайма в команде Курбана Бердыева сработала наигранная еще в «Ростове» связка Кристиан Нобоа — Сердар Азмун: иранский форвард забил два мяча и обеспечил «Рубину» комфортный перевес в счете.

А после перерыва точным ударом отметился ветеран казанцев Олег Кузьмин

"Рубин" по-прежнему занимает восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ, но команда сравнялась по набранным очкам с «Уфой». В то время как «Амкар» идет на 12-м месте.

18 апреля пермяки сыграют на выезде с ЦСКА, а казанцы 21 апреля примут «Ростов».

Амкар — Рубин — 0:3 (0:2)

Голы: Азмун 24 (0:1). Азмун 39 (0:2). Кузьмин 77 (0:3).

Амкар: Нигматуллин, Милькович, Конде, Идову, Занев, Гащенков (Мельников, 36), Комолов, Эзатолахи (Бодул, 59), Огуде, Рязанцев (Белоруков, 46), Оланаре

Рубин: Джанаев, Сорокин, Навас, Кузьмин, Кудряшов, Гранат (Камболов, 90), Коновалов, Подберезкин (Жемалетдинов, 88), Нобоа, Азмун, Попов

Предупреждения: Огуде, 24 — Азмун, 45; Сорокин, 56