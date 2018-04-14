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Жиру: «Переход в „Челси“ был лёгким решением»
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Жиру: «Переход в „Челси“ был лёгким решением» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Челси» Оливье Жиру не скрывает своей радости от выступлений за новый клуб.
"Когда у меня появилась возможность перейти в «Челси» и остаться в Премьер-лиге, для меня это было легким решением. Я перевернул страницу с «Арсеналом», теперь я начал новую главу. Я на 100% сосредоточен на «синих» и на достижении наших задач.
Я в лучшем клубе Англии последних лет, потому что «Челси» выиграл трофеев больше любого другого клуба. «Челси» — очень большой клуб, мы хотим бороться за титул в каждом сезоне. Конечно, конкуренция высока, учитывая форму «Манчестер Сити», «Ливерпуля», "Манчестер Юнайтед", даже «Арсенала». За это я и люблю Премьер-лигу", — цитирует Жиру Sky Sports.
Жиру перешел в «Челси» зимой за 17 млн евро. В составе «синих» он забил 1 гол в 10 матчах во всех турнирах.
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