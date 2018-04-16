Искусственный интеллект научился рисовать комиксы по подписям

Американские исследователи натренировали искусственный интеллект рисовать картинки для комиксов или мультфильмам по их письменным описаниям. Иллюстрации он создает в стиле мультсериала «Флинстоуны». Подробности исследования можно найти на сайте препринтов ArXiv.org.

Отрисовка кадров для мультфильмов может занимать очень много времени. Авторы работы решили облегчить эту задачу, обучив ей систему искусственного интеллекта Craft. Ей показали 25 тысяч отрывков из сериала по три секунды каждый. К ним прилагались пояснения — какие персонажи и предметы показаны и что происходит.

Обученный на этих примерах, искусственный интеллект может создать картинку по одной-двум строчкам описания. Он отрисует фон, персонажей и предметы, указанные в подписи. В большинстве случаев получается верно, но надежность не стопроцентная — неправильные иллюстрации тоже попадаются.

Создатели алгоритма признают, что «Флинстоуны» — довольно простой случай для такого алгоритма: в большинстве сцен персонажи движутся на неподвижном фоне, что облегчает задачу.

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