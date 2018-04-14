Немецкая теннисистка Петкович призналась, на что променяла секс

Немецкая теннисистка Андреа Петкович рассказала, насколько тяжёл её вид спорта.

«Теннис — неблагодарный вид спорта. Наш сезон начинается 1 января в Австралии и заканчивается в середине ноября в Сингапуре. Почти 11 месяцев изнурительной борьбы, после которых мы забываем, как выглядит мама», — приводит слова Петкович Suddeutsche Zeitung.

Немка сказала, какими способами она старается восстановить свои силы.

«Наркотики исключены из-за антидопинговых правил, алкоголь замедляет восстановление организма. Остаётся секс, но у меня для него либо нет сил, либо я слишком ленива, так что для меня это редкость. Поэтому я сделала выбор в пользу литературы, музыки и кино», — отметила Петкович.