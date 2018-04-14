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Один из лидеров фан-движения «Ростова»: «Бердыев мог позвонить в 4 утра, обсудить что-то»
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Один из лидеров фан-движения «Ростова»: «Бердыев мог позвонить в 4 утра, обсудить что-то»
Евро-футбол.Ру
1 час назад
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Евро-футбол.Ру
Гостем очередного выпуска передачи «12-й игрок» стал один из лидеров фанатской движения «Ростова» Дмитрий Схе. Он рассказал, чем живут поклонники донского клуба, в чем секрет успеха
Курбана Бердыева
и об отношении к
Ивану Саввиди
.
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