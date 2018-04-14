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Один из лидеров фан-движения «Ростова»: «Бердыев мог позвонить в 4 утра, обсудить что-то»
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Один из лидеров фан-движения «Ростова»: «Бердыев мог позвонить в 4 утра, обсудить что-то» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Гостем очередного выпуска передачи «12-й игрок» стал один из лидеров фанатской движения «Ростова» Дмитрий Схе. Он рассказал, чем живут поклонники донского клуба, в чем секрет успеха Курбана Бердыева и об отношении к Ивану Саввиди.
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