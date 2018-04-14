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Обновился рейтинг IBF: Коробов вернулся в топ-15, Петров и Трояновский выбыли
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Обновился рейтинг IBF: Коробов вернулся в топ-15, Петров и Трояновский выбыли 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
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«Рейтинги»
на нашем сайте опубликован новый рейтинг Международной Федерации Бокса (IBF).
vRINGe.com  предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Второй средний вес (до 76,2 кг)
Матвей Коробов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Первый средний вес (до 69,9 кг)
Магомед Курбанов (Россия) поднялся с 8-й позиции на 7-ю  Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
Иван Баранчик (Беларусь) поднялся с 4-й позиции на 2-ю  — Сергей Липинец (Россия) потерял титул чемпиона мира и занял 6-ю позицию
Эдуард Трояновский (Россия), занимавший 6-ю позицию, покинул топ-15  — Пётр Петров (Россия), занимавший 10-ю позицию, покинул топ-15  Лёгкий вес (до 61,2 кг)
Роман Андреев (Россия) поднялся с 6-й позиции на 5-ю  — Павел Маликов (Россия) поднялся с 8-й позиции на 7-ю  — Иса Чаниев (Россия) поднялся с 11-й позиции на 10-ю  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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