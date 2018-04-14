Обновился рейтинг IBF: Коробов вернулся в топ-15, Петров и Трояновский выбыли 

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«Рейтинги»
на нашем сайте опубликован новый рейтинг Международной Федерации Бокса (IBF).
vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Второй средний вес (до 76,2 кг)
— Матвей Коробов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Первый средний вес (до 69,9 кг)
— Магомед Курбанов (Россия) поднялся с 8-й позиции на 7-ю Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
— Иван Баранчик (Беларусь) поднялся с 4-й позиции на 2-ю — Сергей Липинец (Россия) потерял титул чемпиона мира и занял 6-ю позицию
— Эдуард Трояновский (Россия), занимавший 6-ю позицию, покинул топ-15 — Пётр Петров (Россия), занимавший 10-ю позицию, покинул топ-15 Лёгкий вес (до 61,2 кг)
— Роман Андреев (Россия) поднялся с 6-й позиции на 5-ю — Павел Маликов (Россия) поднялся с 8-й позиции на 7-ю — Иса Чаниев (Россия) поднялся с 11-й позиции на 10-ю ВСЕ РЕЙТИНГИ
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