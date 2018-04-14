Обновился рейтинг IBF: Коробов вернулся в топ-15, Петров и Трояновский выбыли

В разделе

«Рейтинги»

на нашем сайте опубликован новый рейтинг Международной Федерации Бокса (IBF).

vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Второй средний вес (до 76,2 кг)

Матвей Коробов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию

Первый средний вес (до 69,9 кг)

Магомед Курбанов (Россия) поднялся с 8-й позиции на 7-ю Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

Роман Андреев (Россия) поднялся с 6-й позиции на 5-ю — Павел Маликов (Россия) поднялся с 8-й позиции на 7-ю — Иса Чаниев (Россия) поднялся с 11-й позиции на 10-ю ВСЕ РЕЙТИНГИ

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.