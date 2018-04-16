Оргкомитет «Россия-2018» подвел итоги тестовых матчей на стадионах ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин оценил проведение тестовых матчей на стадионах чемпионата мира по футболу — 2018. Слова специалиста приводит ТАСС

"С нашей точки зрения игры прошли хорошо, хотя были некоторые шероховатости мелкого технического плана, которые не заслуживают широкого внимания. Временные трибуны прекрасно выдержали заполнение фанатами, как и любые обычные трибуны, никаких нареканий мы не встретили, никаких жалоб не было", — заявил Сорокин.

Функционер также отметил, что заполняемость стадионов в дальнейшем будет увеличиваться.

"Сработали все службы: Wi-Fi, связь, волонтеры. Поля справились, не секрет, что в Нижнем Новгороде оно не до конца проснулось, но в целом поле хорошее, беспокойства нет", — добавил он.