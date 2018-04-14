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Владимир Маркин: «Британские СМИ для меня не существуют»
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Владимир Маркин: «Британские СМИ для меня не существуют» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что не считает нужным комментировать заявления британских СМИ, поскольку ни РФС, ни УЕФА не заметили проявлений расизма на матче ЦСКА и «Арсенала».
— Ни информацию средств массовой информации англичан, ни их глашатая комментировать не собираюсь. Британские СМИ для меня не существуют, — приводит «Р-Спорт» слова Маркина. — Со стороны РФС и УЕФА ничего даже близко замечено не было. А англичане постоянно что-то находят. Каждый ищет то, что хочет.
Ранее британское агентство Reuters обвинило болельщиков ЦСКА в расизме по отношению к игрокам «Арсенала» Алексу Ивоби и Дэнни Уэлбеку. Однако официальные делегаты УЕФА в своих отчетах не зафиксировали каких-либо дискриминирующих действий со стороны красно-синих.
ЦСКА: «Мы расцениваем информацию фотографа Reuters как дешевую провокацию» // Российский футбол на прослушке // Колосков призвал не реагировать на слухи о расизме на матче ЦСКА"Арсенал"
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