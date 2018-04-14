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У Контадора родился сын
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У Контадора родился сын 

Чемпионат.com 1 час назад
В семье испанского велогонщика Альберто Контадора и его жены Макарены Пескадор 13 апреля родился сын, которого назвали Лукой.
Контадор сообщил о рождении ребёнка в социальных сетях. Велогонщик опубликовал фото, на котором он делает свой знаменитый пистолетный жест, а мальчик держит отца за палец.
«Мой самый большой триумф», — написал испанец в своём «твиттере».
В прошлом году Контадор завершил свою карьеру. Испанец дважды побеждал на «Тур де Франс» (2007, 2009) и «Джиро д’Италия» (2008, 2015) и трижды на «Вуэльте» (2008, 2012, 2014). Из-за допингового скандала он был лишён побед на «Туре» (2010) и «Джиро» (2011).
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