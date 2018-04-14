Конте: «Мы начинали сезон с надеждами и амбициями, а вместо этого выбыли из четвёрки»

Наставник «Челси» Антонио Конте признался, что все еще верит в успещное завершение сезона.

"Я думаю, всем сейчас необходимо найти в себе силы и мотивацию, чтобы бороться. У нас впереди шесть матчей и полуфинал Кубка Англии, мы можем пройти в финал во второй раз подряд. Все должны правильно настроиться и сконцентрироваться, чтобы завершить сезон максимально хорошо, мы просто обязаны это сделать.

Думаю, мы все расстроены этим сезоном: я, мой штаб, мои футболисты. Мы начинали сезон с надеждами и амбициями, а вместо этого играем не очень удачно и выбыли из четверки по многим причинам. Трудно объяснить, почему мы оказались в такой сложной ситуации, причин может быть много, но еще не время говорить о них.

Сейчас все, что мы можем сделать — это закончить сезон максимально успешно. Моя задача — выставить оптимальный стартовый состав. Если игрок заслуживает быть на поле с первых минут, я готов его выпустить", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».