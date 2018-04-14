Ещё
Конте: «Мы начинали сезон с надеждами и амбициями, а вместо этого выбыли из четвёрки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конте: «Мы начинали сезон с надеждами и амбициями, а вместо этого выбыли из четвёрки» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Челси» Антонио Конте признался, что все еще верит в успещное завершение сезона.
"Я думаю, всем сейчас необходимо найти в себе силы и мотивацию, чтобы бороться. У нас впереди шесть матчей и полуфинал Кубка Англии, мы можем пройти в финал во второй раз подряд. Все должны правильно настроиться и сконцентрироваться, чтобы завершить сезон максимально хорошо, мы просто обязаны это сделать.
Думаю, мы все расстроены этим сезоном: я, мой штаб, мои футболисты. Мы начинали сезон с надеждами и амбициями, а вместо этого играем не очень удачно и выбыли из четверки по многим причинам. Трудно объяснить, почему мы оказались в такой сложной ситуации, причин может быть много, но еще не время говорить о них.
Сейчас все, что мы можем сделать — это закончить сезон максимально успешно. Моя задача — выставить оптимальный стартовый состав. Если игрок заслуживает быть на поле с первых минут, я готов его выпустить", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Евро-футбол.Ру: последние новости
Месси и Вальверде подрались в раздевалке после поражения от "Ромы" Севилья - Вильярреал: прогноз на матч претендентов на выход в Лигу Европы Гвардиола: "Манчестер Юнайтед" и "Челси" не захотели внедрения видеоповторов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение