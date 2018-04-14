Ещё
Гол Аршавина спас «Кайрат» от поражения в матче чемпионата Казахстана с «Астаной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Аршавина спас «Кайрат» от поражения в матче чемпионата Казахстана с «Астаной» 

RT на русском 1 час назад
«Астана» и «Кайрат» сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Действующие чемпионы страны вышли вперёд благодаря точному удару Бактийора Зайнутдинова.
Паритет восстановил вышедший на замену на 63-й минуте российский нападающий Андрей Аршавин.
В настоящий момент «Астана» располагается на первом матче в турнирной таблице, «Кайрат» — на третьем.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Арсенала» назвал Аршавина самым ленивым человеком на тренировках.
RT на русском: последние новости
Чем запомнился 25-й тур РФПЛ СМИ: ФИФА позволит арбитрам прерывать матчи ЧМ-2018 в случае проявления расизма Драчёв считает, что какие изменения нужно внести в СБР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение