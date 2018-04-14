Гол Аршавина спас «Кайрат» от поражения в матче чемпионата Казахстана с «Астаной»

«Астана» и «Кайрат» сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1. Действующие чемпионы страны вышли вперёд благодаря точному удару Бактийора Зайнутдинова. Паритет восстановил вышедший на замену на 63-й минуте российский нападающий Андрей Аршавин В настоящий момент «Астана» располагается на первом матче в турнирной таблице, «Кайрат» — на третьем. Ранее сообщалось, что бывший футболист «Арсенала» назвал Аршавина самым ленивым человеком на тренировках.