Гол Аршавина спас «Кайрат» от поражения в матче чемпионата Казахстана с «Астаной» 

«Астана» и «Кайрат» сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Действующие чемпионы страны вышли вперёд благодаря точному удару Бактийора Зайнутдинова.
Паритет восстановил вышедший на замену на 63-й минуте российский нападающий Андрей Аршавин.
В настоящий момент «Астана» располагается на первом матче в турнирной таблице, «Кайрат» — на третьем.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Арсенала» назвал Аршавина самым ленивым человеком на тренировках.