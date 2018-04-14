Ещё
Марио Фернандес вскоре может вернуться в состав ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марио Фернандес вскоре может вернуться в состав ЦСКА 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Футболисты столичного ЦСКА накануне выездной игры против клуба «Уфа» провели тренировочное занятие, в котором принимал участие защитник Марио Фернандес. Игрок обороны вполне может выйти на поле в концовке сезона российской премьер-лиги.
Как уже сообщали Вести.Ru, Фернандес выбыл из строя после матча армейцев с «Уралом» в начале марта, но активно идет на поправку. А вот по состоянию некоторых других футболистов ЦСКА после матча с лондонским «Арсеналом» есть вопросы, сообщает Bobsoccer.Ru. В частности из-за травм под сомнением выход на поле в Уфе Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.
Вести.Ru: последние новости
Известный канадский тренер Хичкок завершил карьеру Английские горе-грабители растеряли всю добычу, убегая с места преступления. Видео Николай Цулыгин возглавил уфимский "Салават Юлаев"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение