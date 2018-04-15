«Динамо» — «Локомотив» — 0:4. Тактический разбор матча

Тактический разбор дерби, где «Локомотив» стал ещё ближе к золоту.

Вчерашние стандарты «Локомотива» — импровизация

Главный тезис Дмитрия Хохлова по итогам вчерашнего матча — «Динамо» играло на равных с «Локомотивом», но проиграло из-за стандартов, к которым команда готовилась. Факт, что и в позиционных атаках «Локо» был острее, неопровержим (6 ударов из штрафной, 4 из которых — явные голевые моменты, против 4/0 у «Динамо»), однако стандарты действительно стали ключом к успеху во вчерашнем дерби. При этом полноценно предотвратить голы со стандартов «Динамо» вряд ли могло: главный ключ к успеху штрафных «железнодорожников» — импровизация.

Юрий Сёмин после матча открыто сказал, что приветствует инициативу игроков при стандартах, и они сами решают, кто бьёт. Подготовиться к штрафным от Антона Миранчука и Фарфана было сложно — не только из-за того, что все стандарты распределяют между собой другой Миранчук и Ману Фернандеш. Оба игрока, забивших «Динамо» со штрафных, в текущем сезоне вообще не били штрафные у «Локо» — для обоих удары по воротам Шунина стали первыми. Важно добавить и фактор самого Шунина, неуверенно реагирующего на удары со штрафных — как над стенкой, так и в обвод. Это проблема вратаря «Динамо» на дистанции, не только в конкретном матче.

Подготовиться к навесу на ближнюю штангу, после которого «Динамо» пропустило третий мяч, было реально — в эту зону «Локомотив» делает 36% подач со стандартов в текущем сезоне. Но эффективность ударов из этой зоны — самая низкая (22% конвертируются в удары), и до «Динамо» «железнодорожники» забили похожим образом лишь однажды, в гостях у ЦСКА. Здесь уже можно говорить о командной ошибке, тем более что подачу замкнул Дмитрий Тарасов — игрок, которого Сёмин специально выпускает в матчах, где нужна его мощь.

«Локомотив» получил идеальный сценарий матча

После игры Дмитрий Хохлов сказал, что давно говорил с командой о реакции на пропущенные голы: «Любой гол не должен менять план. Сегодня он ничего не поменял — мы продолжили играть так, как и планировали». Ну, после тактики «Динамо» в предыдущем дерби, с ЦСКА, эти слова выглядят немного лукавыми. Сейчас есть два явно работающих плана под «Локо»: или закрыться на своей трети поля, блокируя центр и вылетая в быстрые контратаки, или душить высоким прессингом, провоцируя безадресные выносы. Первый план свойственен не только «Уфе» или «Амкару», побеждавшим Юрия Сёмина — «Динамо» играло против ЦСКА в похожей манере.

Если команда неплохо для Премьер-Лиги играет и при контроле мяча, и при отдаче инициативы сопернику, при быстром голе в её ворота возникает вилка сценариев: продолжить поиск свободных зон для контратаки или захватить мяч? «Динамо» выбрало второй вариант, и для «Локомотива» это было оптимальным вариантом. «Железнодорожники» забросали «Динамо» передачами в коридоры между защитниками и за спины им — на Эдера, Фарфана, обоих Миранчуков. На большую часть таких передач и забросов «Динамо» успевало нервно реагировать, но один подобный пас прошёл и привёл к заработанному пенальти.

Самым уязвимым звеном при таких забросах был Тони Шуньич , неповоротливый при оборонительных действиях. Против быстрой атаки «Локо» босниец старался подчищать силовыми действиями — подстраиваться под мячи, летящие верхом, головой — но только усложнял себе жизнь. В моменте с назначением пенальти Шуньич, пытаясь попасть головой по мячу, промахнулся и создал свободный коридор для рывка Фарфана. Так перуанец, изначально проигрывая позицию Шуньичу, легко оказался первым на мяче. За три минуты до пенальти Тони, играя в воздухе после броска Игнатьева из аута, тоже неудачно сыграл головой — забросил мяч за спину Рыкову под рывок того же Фарфана.

В первом тайме «Локомотив» нашёл ещё один способ, как вскрывать «Динамо» — выходить из-под высокого прессинга на правом фланге и резко переводить на левый. Во-первых, такие атаки сильно начинал Владислав Игнатьев, дважды делавший резкий перевод на противоположный фланг после выхода из-под прессинга. Во-вторых, не успевал возвращаться Алексей Козлов . Показательный момент перед вторым голевым штрафным «Локо»: «Динамо» не успевает перестроиться после позиционной атаки, Черных, игравший в полуфланге, начинает движение за Антоном Миранчуком… а Козлов бежит назад трусцой.

«Динамо» понимает, как строить игру. Но становится предсказуемым

До зимнего перерыва «Динамо» играло в простой, прямолинейный футбол — с явной ставкой на силовые качества, форсирование центра поля длинными передачами, мощь Луценко и Бечирая, выходивших одновременно. Тогда Дмитрий Хохлов признавался, что после назначения пробовал комбинационный стиль на тренировках, но из-за подбора игроков и необходимости результата временно отказался от своей тактической идеи. Весной «Динамо» уже лучше понимает задумки Хохлова — покупки новых игроков (Рауш, Теттех, Черных с пониманием пространства), апгрейд старых (Панченко, чаще работающий в глубине) и зимняя работа над тактикой помогли перестроиться на комбинационный футбол.

На сборах Хохлов заново перестроил структуру билд-апа, создав для «Динамо» два готовых варианта построения атаки. Первый — переход с 4-4-2 на асимметричные 3-4-3: правый защитник остаётся в нижней тройке и начинает атаки первым пасом, левый защитник поднимается выше, левый вингер поднимается в переднюю линию. Двойные роли получали Морозов, Рауш и Ташаев. Тот вариант стал резервным после матча с «Уфой», а основным — билд-ап, где одновременно заполняются все вертикальные зоны (при первом варианте такого не было). Оптимальная ситуация: Панченко опускается разыгрывать мяч чуть ниже, оба крайних защитника — Рауш и Козлов — заполняют фланговые зоны, оба вингера — полуфланговые.

На скриншоте близкая к оптимальной ситуация, где «Локомотив» упрощает «Динамо» задачу. Рауш и Ташаев одновременным забеганием создают треугольник, и на их фланге потенциально возможна ситуация 2v1 из-за неверной позиции Фарфана. В это же время смещение ближе к левому флангу начинает Луценко — как только Ташаев, грамотно открывшийся на скриншоте, получит мяч, он и Рауш будут составлять треугольник уже не с Шуньичем, а с Луценко. Создание таких треугольников и их резкое перестроение по мере продвижения мяча вперёд — один из основных принципов комбинационного стиля. «Динамо» его придерживается.

Ещё пара побочных признаков того, что «Динамо» стало больше дорожить мячом:

1. Антон Шунин чаще использует короткий пас, даже под прессингом;

2. После очередного острого момента у ворот «Динамо» Тони Шуньич не выбивал мяч на отбой, а пасовал низом под развитие контратаки — редкая штука, особенно для команды, которая осенью в схожей ситуации неизбежно делала бы безадресный вынос.

В дерби «Динамо» владело мячом 29 минут чистого времени — это 5-й результат команды в сезоне (характерно, что осенью, после назначения Хохлова и упрощения игры, «Динамо» ни разу не добиралось до отметки). Но важно, что такой сюжет был выгоден «Локомотиву», и ещё важнее предсказуемость хозяев. «Динамо» провело 53% своих атак левым краем, через Рауша и Ташаева , и всего 16% атак через центр.

Александр Ташаев действительно набрал мощную форму, был гиперактивен в первой 15-минутке (8 Impect, 3 удачных обводки), терроризовал Игнатьева резким дриблингом весь матч — 9 успешных обводок из 13 за матч. Но «Локомотив» сумел адаптироваться к игре Ташаева, блокируя ему смещения в центр под удар или резкий пас с правой ноги — к таким смещениям уже готовятся осознанно. Неудивительно, что во втором тайме Ташаев затих, а лучшее решение после резкого старта — диагональ под рывок Козлова — тоже выдал после смещения на дриблинге в центр.

И ещё. Важно, чтобы при ставке на контроль мяч регулярно доставлялся в штрафную из глубины. В матче с тульским «Арсеналом», где «Динамо» раскатывало атаки в похожем ключе, много сильной пасовой работы сделал Кирилл Панченко . Против лидера Панченко, во-первых, был более пассивен (5 Impect, 32 Packing, всего 21 отрезанный соперник на приёме мяча за игру), во-вторых, намного тяжелее принимал решения. В одной из контратак «Динамо», когда Ташаев пробил издали, Панченко получил мяч в центре, но сделал два лишних касания и отпасовал только четвёртым — к тому времени «Локомотив» и лично Игнатьев успели сесть в оборону. На уровне такого соперника Панченко медленно думает.

После выхода Маркова «Динамо» играло хаотично

Уже явная черта тренерского стиля Дмитрия Хохлова — замены на усиление атаки при проигрышном счёте в стиле «пан или пропал». При 0:3 Хохлов заменил Алексея Козлова на Евгения Маркова, а после матча объяснил мысль: «Нужно было немножко усилить атаку. Фланги работали, а в завершении нам чего-то не хватало». Если отображать дальнейший план «Динамо» числовой схемой, это ближе к асимметричным 4-3-1-2 — Фёдор Черных закрывал правый фланг целиком, тогда как Луценко и Марков вдвоём открывались на передней линии.

Замена создала «Динамо» двойную проблему, причём правый фланг, откуда был убран Козлов, она затронула больнее. Черных остался в одиночестве, и никто из нападающих — ни Луценко, ни Марков — не помогал ему без мяча. Даже при редких включениях Рыбуса в атаку такой план выглядел слишком авантюрно. На правом фланге возникали большие свободные зоны, особенно уязвимые, когда Черных включался в финальную треть.

Когда «Локомотив» забивал четвёртый мяч, против Хохлова как раз сыграла авантюрность его плана. Черных, подключившийся высоко, был отыгран перехватом «Локо», а страховать литовца выбросился Владимир Рыков . Антон Миранчук сделал умный пас из глубины, где Фарфан остался 1v1 с Шуньичем, и забежал вперёд сам — у Черных не было шансов отыграть гандикап в скорости, а Рыков проиграл забег и перед своей штрафной ушёл в центр.

Не сыграла и основная мысль замены — усилить давление в атаке Марковым. Новичок «Динамо» успевал только включаться в единоборства (10 за полчаса), но ни разу не получил мяч в штрафной, ни разу не пробил по воротам. Вдобавок Маркова, да и вообще всю атаку «Динамо», не нагружали навесами, под которые Евгений явно выходил. Активность на правом фланге снизилась с заменой Козлова, а Ташаева слева уже раскусили. Так что матч с «Локомотивом» должен вернуть в тонус не только всю команду, но и тренерский штаб: Хохлов грамотно управляет игрой, меняя тактику по ходу матча, но проседает в управлении игрой заменами.

В материале использованы данные InStat и паблика «Пыльный чердак».