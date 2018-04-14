Две компании такси планируют аккредитовать более ста автомобилей к ЧМ-2018 в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. / ТАСС /. Заявки на получение добровольной аккредитации для организации перевозок во время чемпионата мира по футболу в Ростовской области подали две компании такси, которые планируют аккредитовать более 100 автомобилей. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.

"В настоящее время в министерство транспорта Ростовской области обратились две компании с заявлениями в количестве 140 автомобилей на получение добровольной аккредитации по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской области в период подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу", — пояснил он.

Замминистра напомнил, что ограничений по количеству аккредитуемых транспортных средств нет, поэтому все желающие смогут получить аккредитацию. Аккредитация такси началась в Ростовской области 2 апреля, она бесплатная. Для получения добровольной аккредитации перевозчик подает в министерство заявку и документы, указанные в утвержденном правительством региона постановлении.

По данным регионального министерства, среди требований, которые будут предъявлять к таксомоторным компаниям для получения аккредитации и перевозки пассажиров к стадиону «Ростов-Арена» — возможность безналичной оплаты и наличие диспетчеров со знанием английского языка.

Экологический класс автомобиля должен быть не ниже четвертого, год выпуска — не ранее 2014, обязательно наличие кондиционера или системы климат-контроля. Среди условий — наличие детского удерживающего устройства. Аккредитацию смогут получить только автомобили белых и желтых цветов.

Аккредитация должна помочь улучшить качество и безопасность услуг такси и уберечь болельщиков и туристов от нечестных водителей и переплат за поездки, уверены власти.

О чемпионате мира

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут 11 городов. В Ростове-на-Дону пройдут пять встреч: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.