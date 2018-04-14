Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам чемпионата Англии

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам сезона-2017/18 годов. Об этом сообщает «Советский спорт».