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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам чемпионата Англии
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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам чемпионата Англии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам сезона-2017/18 годов. Об этом сообщает «Советский спорт».
На почетную награду претендуют Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Лерой Зане ("Манчестер Сити") и Давид Сильва ("Манчестер Сити").
Также стали известны претенденты на звание лучшего молодого футболиста года в Англии. Впервые в истории наград от PFA (с 1983-го) в список попал футболист, не выступающий в высшем дивизионе — Райан Сесеньон из «Фулхэма».
Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Лерой Зане ("Манчестер Сити") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").
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