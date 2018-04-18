«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: две ставки Пола Мерсона на матч АПЛ

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Борнмут» — « Манчестер Юнайтед », который состоится сегодня, 18 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Ставки: тотал больше 2,5 мяча за 1.75, победа «Манчестер Юнайтед» за 1.74. «Ставлю на „МЮ“, но я никогда не видел ничего похожего на их выступление в воскресенье в игре с „Вест Бромвичем“. Всё было слишком медленно и плохо. Они ужасно смотрелись, хотя у них достаточно атакующего таланта.

»Борнмут» уже в безопасности, и мы недооцениваем их — это крепкая команда. И всё же «МЮ» сильнее, да и «Ливерпуль» совсем близко — надо побеждать», — сказал Пол Мерсон.