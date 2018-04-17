«Брайтон» — «Тоттенхэм»: три ставки Пола Мерсона на матч чемпионата Англии

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур», который состоится сегодня, 17 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ставки: тотал больше 2,5 мяча за 1.70, гол Гарри Кейна за 1.60, победа «Тоттенхэма» с форой "-1,5" за 2.40.

«Тоттенхэм» в прошлом туре выглядел нелепо на фоне «Ман Сити». «Горожане» получили полный контроль над игрой, диктовали ход матча в каждой половине почти без пауз. Я никогда не видел ничего подобного.

Но тут всего лишь «Брайтон» — команда крепкая, но скромная. Я не думаю, что они остановят Гарри Кейна, поэтому ставлю на «шпор» — они сильнее и не испытывают проблем с мотивацией», — сказал Пол Мерсон.