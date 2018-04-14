Мерсон: «Ливерпуль» отгонит усталость после Лиги чемпионов и победит «Борнмут»

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут», который состоится сегодня, 14 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Ставки: победа «Ливерпуля» и тотал больше 3,5 мяча за 2.10, победа «Ливерпуля» с форой "-1,5" за 1.60.

««Ливерпуль» находится на эмоциональном подъеме и должен победить. У них достаточно неплохая «скамейка», чтобы взять три очка даже на фоне усталости.

Я думаю, что они захотят обеспечить себе место в первой четверке, прежде чем начнут отдыхать. Иначе можно оказаться в ситуации, когда вы не выиграли Лигу чемпионов и выпали из топ-4 — тогда сезон будет потерян на ровном месте. Мерсисайдцы отгонят усталость и победят», — сказал Пол Мерсон.