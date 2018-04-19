Мерсон: «Саутгемптон» сыграет с «Лестером» первым номером и останется ни с чем

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Саутгемптон», который состоится сегодня, 19 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ставки: тотал больше 2,5 мяча за 1.91, победа «Лестера» за 2.25.

«Гостям очень нужна победа: они отстают на пять очков от спасительного 17-го места при одной игре в запасе. «Святые» потерпели четыре поражения подряд и выглядят очень печально. Теперь им придётся играть первым номером против реактивного Варди и умнейшего Мареза, которые прекрасно используют свободные зоны. Ставлю на «лис», — сказал Пол Мерсон.