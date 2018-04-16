Команда из Академии «Ротор» заняла 3 место на финале Первенства России

Волгоградская команда из Академии «Ротор» заняла третье место в финальном турнире Первенства России, переиграв «Тамбов» со счетом 1:0.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в федерации футбола, лучшим защитником турнира признали игрока команды Данила Кураева.

Добавим, в команду вошли спортсмены 2000 года рождения. «Подопечные тренера Альберта Гудимова впервые за долгие годы принесли Волгоградской области медаль финала Первенства России», — подчеркнули в федерации. По словам специалистов, медаль ценна не только этим, но и тем, что футболисты, выигравшие ее, в этом году оканчивают Академию

Первое место в турнире заняли воспитанники московского Училища олимпийского резерва №5. Только им проиграли волгоградские футболисты в рамках Первенства.