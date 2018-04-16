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Команда из Академии «Ротор» заняла 3 место на финале Первенства России
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Команда из Академии «Ротор» заняла 3 место на финале Первенства России 

АиФ Волгоград 51 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградская команда из Академии «Ротор» заняла третье место в финальном турнире Первенства России, переиграв «Тамбов» со счетом 1:0.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в федерации футбола, лучшим защитником турнира признали игрока команды Данила Кураева.
Добавим, в команду вошли спортсмены 2000 года рождения. «Подопечные тренера Альберта Гудимова впервые за долгие годы принесли Волгоградской области медаль финала Первенства России», — подчеркнули в федерации. По словам специалистов, медаль ценна не только этим, но и тем, что футболисты, выигравшие ее, в этом году оканчивают Академию
Первое место в турнире заняли воспитанники московского Училища олимпийского резерва №5. Только им проиграли волгоградские футболисты в рамках Первенства.
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