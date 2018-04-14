Линекер: Буффон занимается подстрекательством, он выходит за рамки 

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался в защиту арбитра Майкла Оливера, назначившего пенальти и удалившего с поля голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1).
«Эти оскорбительные атаки на Майкла Оливера и его жену отвратительны. Я — большой поклонник Буффона, но с тех пор, как прошёл матч, его поведение стало сплошным подстрекательством, он вышел за рамки дозволенного.
Оливер делал свою работу, и трудно поспорить с его решениями. Я понимаю, что за тебя говорят эмоции, но самое время успокоиться, Джанлуиджи", — написал Линекер в своём «твиттере».