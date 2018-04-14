Линекер: Буффон занимается подстрекательством, он выходит за рамки

«Эти оскорбительные атаки на Майкла Оливера и его жену отвратительны. Я — большой поклонник Буффона, но с тех пор, как прошёл матч, его поведение стало сплошным подстрекательством, он вышел за рамки дозволенного.

Оливер делал свою работу, и трудно поспорить с его решениями. Я понимаю, что за тебя говорят эмоции, но самое время успокоиться, Джанлуиджи", — написал Линекер в своём «твиттере».