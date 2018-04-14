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Самые сильные люди Тобольска будут соревноваться в турнире «Горец»
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Самые сильные люди Тобольска будут соревноваться в турнире «Горец» 

Уральский меридиан 35 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Открытый турнир по силовому экстриму «Горец», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 22 апреля в Тобольске.
Турнир состоится на Прямском взвозе, который состоит из 198 ступенек деревянной лестницы. Участникам соревнования предстоит поднять мешок весом в 150 кг и взобраться с ним на 37 ступеней, на 54 ступени — два мешка общим весом 100 кг, а также на 112 ступеней — мешок в 50 кг.
На этом же месте в 14:00 стартует VI открытый турнир по легкоатлетическому экстриму «Царь горы».
Спортсменам нужно будет преодолеть препятствующие мешки и как можно быстрее забежать вверх по Прямскому взвозу.
Использовано фото с сайта: t-l.ru.
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