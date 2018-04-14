Самые сильные люди Тобольска будут соревноваться в турнире «Горец»

Открытый турнир по силовому экстриму «Горец», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 22 апреля в Тобольске.

Турнир состоится на Прямском взвозе, который состоит из 198 ступенек деревянной лестницы. Участникам соревнования предстоит поднять мешок весом в 150 кг и взобраться с ним на 37 ступеней, на 54 ступени — два мешка общим весом 100 кг, а также на 112 ступеней — мешок в 50 кг.

На этом же месте в 14:00 стартует VI открытый турнир по легкоатлетическому экстриму «Царь горы».

Спортсменам нужно будет преодолеть препятствующие мешки и как можно быстрее забежать вверх по Прямскому взвозу.

Использовано фото с сайта: t-l.ru.