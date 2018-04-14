Ещё
Участница шоу Первого канала получила травму на съемках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участница шоу Первого канала получила травму на съемках 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Во время съемок шоу Первого канала «Ледниковый период» десятилетняя фигуристка сильно ударилась головой об лед. Видео с моментом падения появилось в Сети.
Во время исполнения сложного элемента на съемках «Ледникового периода» 10-летняя подопечная Ильи Авербуха не удержалась на ногах и сильно ударилась головой об лед. Несмотря на это, она встала и продолжила выступление.
Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у ребенка обширную гематому, передает телеграм-канал Super. Специалисты рекомендовали ей избегать дальнейших тренировок. Видео рокового падения опубликовали в Сети.
Дни.ру: последние новости
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
«Локомотив» разгромил «Динамо»
Петкович променяла секс на книги
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение