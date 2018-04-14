Ещё
Драчёв считает, что какие изменения нужно внести в СБР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Драчёв считает, что какие изменения нужно внести в СБР 

RT на русском 33 минуты назад
Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв считает, что необходимо изменить устав организации.
«Думаю, назрела необходимость изменить устав СБР. Сейчас там много слабых мест и неточностей. Он не очень годится для устава общественной организации. Думаю, это должно быть поручением рабочему органу СБР от конференции», — приводит слова Драчёва «Лыжный спорт».
Он также добавил, что необходимо ввести распределение обязанностей в СБР.
«Нужно определить тех, кто персонально будет отвечать за те или иные направления работы СБР. Сейчас мы имеем довольно разветвленный аппарат, но по факту никто ни за что не отвечает. Должна быть личная ответственность за все решения. Это очень важно», — отметил Драчёв.
Ранее Драчёв высказал мнение, что ситуация вокруг расследования в отношении президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга связана с предстоящими выборами руководителя организации.
RT на русском: последние новости
Чем запомнился 25-й тур РФПЛ СМИ: ФИФА позволит арбитрам прерывать матчи ЧМ-2018 в случае проявления расизма Гол Аршавина спас «Кайрат» от поражения в матче чемпионата Казахстана с «Астаной»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение