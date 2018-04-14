Драчёв считает, что какие изменения нужно внести в СБР

Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв считает, что необходимо изменить устав организации.

«Думаю, назрела необходимость изменить устав СБР. Сейчас там много слабых мест и неточностей. Он не очень годится для устава общественной организации. Думаю, это должно быть поручением рабочему органу СБР от конференции», — приводит слова Драчёва «Лыжный спорт».

Он также добавил, что необходимо ввести распределение обязанностей в СБР.

«Нужно определить тех, кто персонально будет отвечать за те или иные направления работы СБР. Сейчас мы имеем довольно разветвленный аппарат, но по факту никто ни за что не отвечает. Должна быть личная ответственность за все решения. Это очень важно», — отметил Драчёв.