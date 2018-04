Кейн, Салах и де Хеа претендуют на титул в премьер-лиге

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала имена тех, кто в нынешнем сезоне поборется за звание лучшего игрока английского чемпионата. В списке оказались сразу три представителя «Манчестера Сити», лидирующего в премьер-лиге.

The 2018 nominees for the PFA Players’ Player of the Year!@DeBruyneKev, @D_DeGea, @HKane, @22mosalah, @LeroySane19 and @21LVA 🏆 #PFAawards pic.twitter.com/8zRqOmDXJZ

— PFA (@PFA) 14 апреля 2018 г.