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Владимир Драчев: За применения допинга нужно вводить уголовную ответственность
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Владимир Драчев: За применения допинга нужно вводить уголовную ответственность 

Советский спорт 2 часа назад
— Считаю необходимым резко активизировать работу с регионами. Мы обязаны помогать им в работе со спонсорами, активнее осуществлять административно-правовую поддержку. Нужно вести диалог с губернаторами, а также создавать попечительские советы на местах.
За применение допинга — причем не только за употребление, но и за распространение — нужно вводить самые серьезные наказания вплоть до уголовной ответственности. Применять ко всем, будь то тренер, врач, спортсмен или кто-то еще. Опыт других стран есть. Например, в той же Италии могут лишить свободы просто за то, что в твоей сумке обнаружили запрещенный препарат. Принцип неотвратимости наказания должен действовать. Думаю, тогда у нас будет шанс искоренить это зло. Ну и, конечно, работать в детских спортивных школах. Постоянно проводить профилактику.
Система отбора на международные старты должна быть жесткой и прозрачной. У каждого спортсмена из региона должен быть шанс в случае успешного выступления на внутреннем отборочном этапе выступить на международном уровне. Тогда у него и у его региона будет мотивация. У губернаторов будет мотивация развивать биатлон в своем регионе, у тренеров и спортсменов — готовиться усерднее, — цитирует Драчева «Лыжный спорт».
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