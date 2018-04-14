Алексич: «На разборе знали, что „Рубин“ может сыграть в пас, за спину, обладает качественными стандартами»

Тренер «Амкара» Горан Алексич подвёл итоги матча с «Рубином» (0:3) в эфире клубного канала.

Вадим Евсеев сейчас на пресс-конференции немного рассказал о причинах поражения. Можете пояснить, в чем была суть сегодняшних перестроений по ходу игры? Их много было, сначала поменяли, что не очень традиционно, в первом тайме Гащенкова. При этом Огуде поднялся из защиты в полузащиту. Потом в перерыве выпустили Белорукова, а позже поменяли полузащитника на нападающего, на Бодула. С чем все это связано, и сыграли или нет?

— Такой очень сложный вопрос. В начале игры не получалось в центре поля. Соперники же очень быстро и хорошо работали с мячом, очень хорошо выходили из-под прессинга, создавали большинство в середине поля, и это была первая причина, когда мы из задней линии убрали Огуде и хотели получить еще одного человека в середине, потому что хотели таким способом блокировать эту игру, которую демонстрировал «Рубин» в первом тайме. В перерыве все равно мы увидели, что при такой перестройке, мы уже проигрывали 0:2, крайние защитники соперника поднимались высоко и опускали наших крайних хавов низко, так что мы садились в одну линию в шесть игроков, что тоже было не очень хорошо для нас. Все равно нам надо было забивать гол и пытаться как-то хотя бы сравнять счет, поэтому мы на второй снова вышли в пять защитников при схеме 5-3-2. Все равно в первые 30 минут второго тайма у нас получалось до забитого гола соперника, когда он снова взял мяч под контроль. Скажем, игра была уже сделана после третьего гола.

— Судя по результату и многочисленным перестроениям, чего-то не ожидали от «Рубина», не угадали что-то?

— Почему? Мы же знали, что это очень хорошая команда, и Курбан Бердыев — тренер, который самого высокого уровня, что он будет тоже готов к нам. Мы на разборе говорили, что они могут сыграть в пас, за спину, что у них очень качественные стандарты. Мы же получили первый гол со стандарта, а один из тех забросов за спину на Азмуна, где Секу допустил позиционную ошибку, там надо было контролировать пространство, он в этом моменте пошел вперед и упустил зону Азмуна, который, конечно же, мастерски забил этот гол с лета в одно касание в девятку.

— Команда сегодня готова играть в четыре защитника?

— Видите, очень сложно менять сразу не только систему, у нас же в этом году на протяжении всего сезона игра строилась в три защитника. Если мы обороняемся в пять защитников, то при атаке — в три, потому что наши крайние защитники очень качественно угрожают, и при контратаках, и при наших позиционных атаках они действуют как нападающие. Сейчас перестроиться — не значит только поменять систему. Мне кажется, если мы перестроимся на 4 защитника, мне кажется, мы поменяем и нашу философию, потому что на протяжении стольких матчей и Милькович, и Занев одни из тех игроков, которые больше всех простреливают, как Занев, или оказываются в штрафной площади противника, как Милькович. Такой вопрос, мы думаем, что сейчас это очень сложно сделать, потому что поменять систему, это значит и поменять философию.