Моуринью: «Футбольным клубам было бы выгодно обладать лишь 11 игроками, но это невозможно»

"На вашем месте я бы спросил, почему Лукаку играет в каждом матче, почему Матич играет в каждом матче. Вы постоянно делаете акцент лишь на тех, кто не играет. Я могу выпустить в старте лишь 11 игроков, а у нас в обойме 22 игрока.

Почему Рэшфорд редко попадает в основной состав? Я так решил. После того, как я возглавил клуб, он сыграл больше матчей, чем кто-либо другой. Только 11 могут выходить в старте. Эти же вопросы вы должны задавать каждому тренеру, потому что у каждого есть игроки в похожей ситуации.

Невозможно иметь в обойме лишь 11 игроков. С экономической точки зрения, футбольным клубам было бы выгодно обладать лишь 11 игроками и постоянно их использовать, избегая дисквалификаций и усталости. Каждому клубу необходимы больше 11 игроков, и только 11 могут выходить в старте. Все просто. Я ничего не могу с этим поделать", — цитирует Моуринью Daily Mirror.