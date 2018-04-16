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«Вест Хэм Юнайтед» — «Сток Сити»: прогноз Майкла Оуэна на игру АПЛ
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«Вест Хэм Юнайтед» — «Сток Сити»: прогноз Майкла Оуэна на игру АПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Сток Сити», который состоится сегодня, 16 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ставки: обе забьют за 1.83, ничья за 3.30.
«С декабря 2016 года «Вест Хэм» не выигрывал дома два матча подряд, и я чувствую, что «Сток Сити» возьмёт важнейшее очко в понедельник вечером. «Сток» сражается за прописку в Премьер-лиге, но у них хорошая статистика в выездных матчах с «Вест Хэмом»: пять игр в АПЛ без поражений подряд", — сказал Оуэн.
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