Аршавин: «Наверное, даже посмотреть на ЧМ-2018 не съезжу» 

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что может не поехать на чемпионат мира в Россию даже в качестве зрителя.
”Здесь же будет чемпионат Казахстана, вы же не останавливаете чемпионат. Я наверное, даже посмотреть не съезжу”, — цитирует 36-летнего футболиста Sports.kz.
Аршавина также спросили, как он относится к обсуждениям своего возвращения в сборную России. «Обсуждения и обсуждения», — сказал экс-капитан российской национальной команды.
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.