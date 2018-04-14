По голам со штрафных «Локомотив» сравнялся с «Уфой». Впереди Фернанду 

Полузащитники «Локомотива» Антон Миранчук и Джефферсон Фарфан со штрафных забили голы в ворота «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России. Теперь на счету железнодорожников четыре гола прямыми ударами со стандартов в текущем розыгрыше премьер-лиги. Ранее соперников за фолы наказали Алексей Миранчук в игре со «СКА-Хабаровском» (1:0) и Мануэл Фернандеш с «Краснодаром» (2:0). «Локомотив» делит первое место по мячам со штрафных со "Спартаком". Правда, все стандарты красно-белых реализовал Фернанду. (Кирилл БУРДАКОВ)
Команды-лидеры по голам прямыми ударами со штрафного
Голы со штрафного
Авторы голов
Спартак
Фернанду — 4 Локомотив
Ал. Миранчук — 1, Ант. Миранчук— 1, Фарфан — 1, Фернандеш — 1 Ванек — 1, Обляков — 1, Стоцкий — 1 Ахмат
Исмаэл — 2 Амкар
Бодул — 1 Арсенал
Ткачев — 1 Краснодар
Смолов — 1 Бикфалви — 1