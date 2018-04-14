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Американка предложила автомобиль за снятые с производства конфеты
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Американка предложила автомобиль за снятые с производства конфеты 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В США женщина попросила производящую сладости компанию Necco, объявившую о своем закрытии, прислать ей оставшиеся конфеты. Взамен она предложила отдать свой автомобиль.
Как сообщается на сайте компании, после объявлении о прекращении деятельности в Necco обратились более 150 обеспокоенных покупателей. Некоторые из них предложили купить последнюю партию сладостей по двойной цене.
Особо отметилась девушка Кэти, которая прислала компании фотографию черного автомобиля Honda и предложила отдать машину в обмен на все оставшиеся сладости. Necco отказалась от сделки, предложив Кэти купить несколько коробок конфет.
Ранее британские ученые, изучавшие сладкоежек, пришли к выводу, что за любовь к сладкому отвечает ген FGF21. Люди, имеющие этот ген, чаще других едят продукты с высоким содержанием сахара, а также склонны к употреблению алкоголя.
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