Американка предложила автомобиль за снятые с производства конфеты

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости . В США женщина попросила производящую сладости компанию Necco, объявившую о своем закрытии, прислать ей оставшиеся конфеты. Взамен она предложила отдать свой автомобиль.

Как сообщается на сайте компании, после объявлении о прекращении деятельности в Necco обратились более 150 обеспокоенных покупателей. Некоторые из них предложили купить последнюю партию сладостей по двойной цене.

Особо отметилась девушка Кэти, которая прислала компании фотографию черного автомобиля Honda и предложила отдать машину в обмен на все оставшиеся сладости. Necco отказалась от сделки, предложив Кэти купить несколько коробок конфет.

Ранее британские ученые, изучавшие сладкоежек, пришли к выводу, что за любовь к сладкому отвечает ген FGF21. Люди, имеющие этот ген, чаще других едят продукты с высоким содержанием сахара, а также склонны к употреблению алкоголя.