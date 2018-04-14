Аршавин поучаствовал в потасовке после матча «Астана» — «Кайрат»

После завершения матча чемпионата Казахстана между «Астаной» и «Кайратом» (1:1) игроки устроили потасовку. Стороны выясняли вопросы у арбитра встречи, после чего полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин толкнул соперника. После этого момента между сторонами едва не завязалась драка.

Футболисты «Астаны» и «Кайрата» устроили потасовку на поле после финального свистка. Сам же матч завершился ничьей — 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме: у «Астаны» отличился Бахтиер Зайнутдинов, а у «Кайрата» — вышедший на замену Андрей Аршавин.

Публикация от 🇰🇿ZTB.KZ (@ztb_kz) 14 Апр 2018 в 4:25 PDT