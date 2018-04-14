Владимир Драчев: «В СБР никто ни за что не отвечает»

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев считает, что устав СБР необходимо менять. Он обещает этим заняться, если выиграет выборы президента организации.

— Думаю, назрела необходимость изменить устав СБР, — цитирует «Лыжный спорт» Драчева. — Сейчас там много слабых мест и неточностей. Он не очень годится для устава общественной организации. Думаю, это должно быть поручением рабочему органу СБР от конференции.

Нужно определить тех, кто персонально будет отвечать за те или иные направления работы СБР. Сейчас мы имеем довольно разветвленный аппарат, но по факту никто ни за что не отвечает. Должна быть личная ответственность за все решения. Это очень важно.