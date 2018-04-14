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Дзагоев не полетел с ЦСКА на матч с «Уфой»
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Дзагоев не полетел с ЦСКА на матч с «Уфой» 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник ЦСКА Алан Дхагоев не примет участия в матче 26-го тура чемпионата России с «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба команды, передает ТАСС.
Дзагоев получил травму в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против английского «Арсенала» и не полетел в Уфу.
С командой отправились Понтус Вернблум и Марио Фернандес, пропустившие ответную игру с «Арсеналом».
На выезд отправились 18 игроков: вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун, защитники Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Марио Фернандес, полузащитники Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович, нападающие Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.
Матч с «Уфой» состоится 15 апреля в Уфе. Начало игры в 16:30 (мск).
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