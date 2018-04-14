Дзагоев не полетел с ЦСКА на матч с «Уфой»

Полузащитник ЦСКА Алан Дхагоев не примет участия в матче 26-го тура чемпионата России с «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба команды, передает ТАСС.

Дзагоев получил травму в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против английского «Арсенала» и не полетел в Уфу.

С командой отправились Понтус Вернблум и Марио Фернандес , пропустившие ответную игру с «Арсеналом».

Матч с «Уфой» состоится 15 апреля в Уфе. Начало игры в 16:30 (мск).