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Три футболиста «Манчестер Сити» претендуют на звание «Лучшего молодого игрока Англии»
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Три футболиста «Манчестер Сити» претендуют на звание «Лучшего молодого игрока Англии» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Sports.ru
Профессиональная футбольная ассоциация Англии опубликовала шорт-лист кандидатов на звание «Лучшего молодого игрока Англии», сообщает The Sun. Среди них сразу три игрока «Манчестер Сити»: голкипер Эдерсон, нападающие Лерой Сане и Рахим Стерлинг.
Кроме представителей «горожан» на награду претендуют Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), а также Райан Сессеньон ("Фулхэм").
Отметим, что в список номинантов не вошел полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, который выигрывал эту награду два предыдущих сезона.
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