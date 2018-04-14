Три футболиста «Манчестер Сити» претендуют на звание «Лучшего молодого игрока Англии» 

Профессиональная футбольная ассоциация Англии опубликовала шорт-лист кандидатов на звание «Лучшего молодого игрока Англии», сообщает The Sun. Среди них сразу три игрока «Манчестер Сити»: голкипер Эдерсон, нападающие Лерой Сане и Рахим Стерлинг.
Кроме представителей «горожан» на награду претендуют Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), а также Райан Сессеньон ("Фулхэм").
Отметим, что в список номинантов не вошел полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, который выигрывал эту награду два предыдущих сезона.