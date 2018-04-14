Венгер — о ротации в «Арсенале»: «К сожалению, некоторые футболисты должны играть в каждом матче»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о сложностях выступления на нескольких фронтах.

"Нам сейчас очень непросто, учитывая, что мы далеко прошли в Кубке лиги в середине сезона. Это очень сложно. Посмотрите даже на «Манчестер Сити», у них такая же проблема, они уступили в последних матчах.

Я провожу столько ротации, сколько это возможно. К сожалению, некоторые футболисты должны играть в каждом матче. Еще очень сложно в том плане, что мы всегда играем последними в туре, когда все остальные уже сыграли. Поэтому сложности не только физические, но и психологические. Ты должен выигрывать, нет права на ошибку", — цитирует Венгера Sky Sports.