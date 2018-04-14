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Дзагоев не полетел на матч с «Уфой»
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Дзагоев не полетел на матч с «Уфой» 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
ЦСКА отправился в Башкирию на матч 26-го тура чемпионата России против «Уфы», сообщает официальный сайт клуба. На игру отправились 18 футболистов, среди которых нет хавбека Алана Дзагоева. Игрок сборной России получил травму в игре 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2).
В число 18 игроков вошли: вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники — Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Марио Фернандес; полузащитники — Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович; нападающие — Витинью, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.
Матч «Уфа» — ЦСКА состоится 15 апреля, начало — в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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