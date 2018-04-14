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Дзагоев пропустит матч ЦСКА против «Уфы»
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Дзагоев пропустит матч ЦСКА против «Уфы» 

Советский спорт 54 минуты назад
В распоряжении главного тренера Виктора Гончаренко — только 18 игроков. Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун. Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Марио Фернандес. Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георги Миланов, Кристиян Бистрович. Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.
Полузащитник Алан Дзагоев, получивший травму в матче с «Арсеналом» (2:2) в Лиге Европы, не полетел в Уфу.
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